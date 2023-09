Parteien üben Kritik am angekündigten Stellenabbau

Für die SVP wirft die Ankündigung des Personalabbaus «grosse Fragezeichen auf». Die Partei frage sich, ob tatsächlich 440 Stellen abgebaut werden könnten, «ohne eine Veränderung der Qualität hinnehmen zu müssen».

Dies hiesse nämlich, dass die Spitalregionen in den letzten Jahren Personal beschäftigt hätten, das für die Qualitätssicherung gar nicht notwendig gewesen sei. In diesem Fall hätte der Verwaltungsrat Effizienzverbesserungen viel früher einleiten müssen, so die SVP.