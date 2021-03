Polizei löst illegale Party auf – über 30 Personen gebüsst

«Es war eine Lärmklage, aber wir wurden hier gleich darauf aufmerksam gemacht, dass wahrscheinlich eine grössere illegale Party staffindet», sagt Dyonis Widmer, Mediensprecher der St.Galler Stadtpolizei.

Dieser Eindruck wurde schnell bestätigt: Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war bereits ausserhalb der Liegenschaft Personen- und Musiklärm zu hören.

Aufgrund der vermuteten grösseren Party wurden mehrere Patrouillen der Stadtpolizei St.Gallen beigezogen, wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilt.

Versteckspiel mit der Polizei

Anschliessend klingelten die Einsatzkräfte an der Wohnungstür. Sogleich waren aus dem Innern Geräusche zu hören und wie Türen verschlossen wurden. Nach mehreren Minuten erschien die Wohnungsmieterin sowie vier weitere Personen an der Haustüre. Sie erklärten, zu viert eine Party gefeiert zu haben.

«Wir sind aufgrund der festgestellten Geräusche davon ausgegangen, dass sich noch viel mehr Personen in der Wohnung aufhalten müssen, auch wenn dies bestritten wurde», sagt Dyonis Widmer.

Da die Polizisten die Wohnung jedoch nicht ohne Weiteres durchsuchen dürfen, erschien auch ein Vertreter der Staatsanwaltschaft vor Ort, um über eine Hausdurchsuchung zu entscheiden.

«Als klar war, dass die Staatsanwaltschaft involviert ist, kamen die versteckten Personen auch aus der Wohnung und wurden gebüsst», sagt Widmer.

Die 31 Teilnehmer müssen eine Ordnungsbusse von 100 Franken bezahlen, die 19-Jährige Partyveranstalterin kostet die Party doppelt so viel.

Mehrere Partys in kurzer Zeit

Für die St.Galler Polizisten mehreren sich solche Einsätze in letzter Zeit. Sei es im Kanton, wo die Polizei eine Corona-Skeptiker-Veranstaltung in Gommiswald beschäftige, oder eben auch in der Stadt. Letzte Woche fand eine Party mit fast 100 Teilnehmern statt. Am Wochenende davor waren es rund 50 Personen.

«Es ist tatsächlich so, dass wir in letzter Zeit mehrere solcher Partys auflösen mussten», sagt Widmer. In der Regel – und auch im aktuellen Fall – seien es junge Personen, die einfach feiern wollen und nicht etwa Corona-Skeptiker.

Der Hintergrund sei für die Stadtpolizisten aber auch nicht entscheidend: «Wir tolerieren solche Partys nicht. Wenn wir darauf aufmerksam werden, beenden wir die Versammlung und verteilen wie in diesem Fall Bussen.»

Auffällig ist auch, dass schon mehrere dieser Partys unter der Woche stattgefunden haben. Eine klare Tendenz dazu gebe es aber nicht, sagt Widmer. Auch am Wochenende sei mit solchen Einsätzen zu rechnen.

