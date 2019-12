In Buchs sind in der Nacht auf Sonntag drei jugendliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt worden. Die Kantonspolizei St.Gallen nahm sie noch am Tatort fest.

«In der Nacht auf Sonntag sind drei Burschen bei einem Einbruch beobachtet worden», teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Die minderjährigen Schweizer im Alter von 16 und 17 Jahren waren nach 2 Uhr gewaltsam in ein Geschäftslokal an der St.Gallerstrasse in Buchs eingebrochen. Jemand konnte den Einbruch jedoch beobachten und rief die Polizei. St.Galler Kantonspolizisten nahmen die drei Jugendlichen schliesslich noch am Tatort fest. Sie werden bei der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (red.)