Polizei verhaftet Räuber nach fünf Überfällen am Bahnhof

Er hatte am Sonntagmorgen sowie am Sonntagabend insgesamt drei Raubüberfalle in verschiedenen Geschäften am Bahnhof verübt. Der 28-jährige Schweizer ist mutmasslich auch für zwei Raubüberfälle von letzter Woche verantwortlich.

Am Sonntagabend konnte ein 28-jähriger Mann festgenommen werden. © Kantonspolizei St.Gallen