Ein 44-Jähriger hielt sich am Freitag in einer Bar auf – trotz Hausverbot. Bei einer Kontrolle würgte er einen Polizisten, die Polizei setzte Pfefferspray ein. Der renitente Serbe wurde in Gewahrsam genommen.

Die Polizei hatte es mit einem renitenten Mann zu tun. (Symbolbild) © Stapo SG