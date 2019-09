Dieser Mann hatte es offenbar besonders eilig: Ein 22-jähriger Schweizer ist am Samstag auf der Rapperswilerstrasse in Ricken (ausserorts) mit 144 Stundenkilometern geblitzt worden. Erlaubt wären hier jedoch nur 80 Kilometer pro Stunde. Als Raser gilt in einem Tempo-80-Bereich, wer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mindestens 60 Kilometer pro Stunde überschreitet – ein Raserdelikt ist also erfüllt. Der Mann musste seinen Fahrausweis auf der Stelle abgeben, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Mehrere Schnellfahrer auf dem Ricken

Auf dem Ricken waren weitere Verkehrsteilnehmer teilweise mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. So wurde ein 21-jähriger Autofahrer mit 139 Stundenkilometern geblitzt (Raserdelikt knapp nicht erfüllt). Ein 31-jähriger Mann hatte 132 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho, ein 49-Jähriger düste mit 125 Stundenkilometern an der Kontrollstelle auf der Rapperswilerstrasse vorbei. Alle mussten ihren Führerschein abgeben.