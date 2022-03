Rauchentwicklung in Kaffeerösterei – sechs Personen verletzt

Der St.Galler Polizei wurde kurz nach 10.30 Uhr am Dienstag eine Rauchentwicklung in der St.Galler Multergasse gemeldet. In der Kaffeerösterei Baumgartner & Co. war es zu einem Kaminbrand gekommen. Sechs Personen mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

