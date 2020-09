Ein 47-Jähriger erhitzte am Freitag um 20.45 Uhr Öl in einer Pfanne in einer Wohnung an der Pestalozzistrasse – und ging währenddessen auf den Balkon, um eine Zigarette zu rauchen. Plötzlich roch er Rauch und bemerkte, dass das Öl in der Pfanne brannte.