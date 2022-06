Der Mann war in einem Abhang kurz von seinem Traktor abgestiegen, um eine Zaunstange in den Anhänger zu laden. Dabei geriet das Fahrzeug ins Rollen. Als der 67-Jährige dies bemerkte, versuchte er, auf den rollenden Traktor aufzusteigen. Dabei wurde er überrollt und blieb mit unbestimmten Verletzungen am Boden liegen. Der Traktor rollte weiter den Abhang hinab und krachte anschliessend gegen die Fassade eines Einfamilienhauses.

Der Mann musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Am Traktor entstand Totalschaden, die Hausfassade wurde stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

