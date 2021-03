Rheintaler schmuggeln sich ohne Test über Grenze – Kritik an Warngruppe

Ohne negativen Coronatest kommt man derzeit nicht über die österreichische Grenze. Das gilt auch für den Pendlerverkehr. Einkaufstourismus ist verboten, beziehungsweise mit einer zehntägigen Quarantäne verbunden. Eine Gruppe von Menschen widersetzt sich dieser Vorschrift und hilft sich gegenseitig dabei, die Kontrollen zu umgehen.

«Grenzübergang in beide Richtungen frei!»

Die Gruppe hat sich seit Februar auf dem während der Pandemie in Zwielicht geratenen Messenger Telegram formiert. Mittlerweile zählt sie über 2000 Mitglieder, darunter viele Vorarlberger, Rheintaler und Liechtensteiner. Ziel der Gruppe ist es, sich gegenseitig über den Zustand an den Grenzen zu informieren und so einen Coronatest zu umgehen. «Guten Morgen! Der Grenzübergang Tisis-Schanwald ist in beide Richtung frei», heisst es zum Beispiel in einer Sprachnachricht des Vorarlberger Chat-Gründers. «Achtung, an der Grenze in Hohenems wird kontrolliert», schreibt ein anderer.

Updates von früh bis spät

Rund 50 solcher Nachrichten werden täglich in den Chat gestellt, von früh morgens bis spät abends. Dabei entflammt immer mal wieder die Diskussion, ob man die Infos nun als Text oder (weil viele mit dem Auto unterwegs sind) als Sprachnachricht verschicken soll. Wichtig ist dem Chat-Gründer, dass sich alle in ihren Nachrichten auf die Tatsache konzentrieren, ob ein Zoll gerade besetzt ist oder nicht. Wer allgemein über die Grenzkontrollen und Corona-Massnahmen diskutieren will, soll sich einer anderen Austausch-Gruppe anschliessen, die ebenfalls verlinkt ist.