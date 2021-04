Rheintaler Stefan Kuster folgt auf Pietro Vernazza

Stefan Kuster dürfte den meisten als kurzzeitiger Nachfolger von Daniel Koch Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit bekannt sein. Nur wenige Monate, nachdem Kuster das Amt im April 2020 angetreten hatte, gab er seinen Rücktritt bekannt.

Wie das Kantonsspital St.Gallen nun mitteilt, wird Stefan Kuster ab August den amtierenden Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene des Kantonsspitals St.Gallen, Pietro Vernazza, beerben. Vernazza wird Ende August pensioniert.

«Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung des Kantonsspitals St.Gallen gratulieren Stefan Kuster herzlich zur Wahl und danken Pietro Vernazza bereits heute für die langjährige erfolgreiche Tätigkeit am Kantonsspital St.Gallen», heisst es in der Mitteilung.

Kuster schloss sein Medizinstudium 2003 an der Universität Zürich ab. Er verfügt über einen Doppelfacharzttitel in Allgemeiner Innerer Medizin und in Infektiologie. 2010 erlangte er an der University of Toronto einen Master of Clinical Epidemiology and Healthcare Research, den er zwischen 2017 und 2019 mit einem Executive Master of Business Administration (MBA) der Universität Zürich ergänzte. 2013 erteilte die Universität Zürich Stefan Kuster die Lehrberechtigung für das Fachgebiet Infektiologie, 2020 verlieh sie ihm die Titularprofessur.

(red.)