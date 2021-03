Roger Federer trainiert während Corona in der Ostschweiz

Rund 50 Minuten Autofahrt liegen zwischen Roger Federers Grundstück in Herrliberg und dem Tennisplatz in Murg am Walensee. Dort soll das Schweizer Tennis-Ass in den letzten Wochen trainiert haben – damit wirbt zumindest ein örtlicher Airbnb-Anbieter. Der Indoor-Tennisplatz eines Hotels war in der Umgebung einer der einzigen, der während des Shutdowns offen hatte.

«Wellness und Indoor Tennisplatz, welcher kürzlich auch von Roger Federer genutzt wurde, im Haus», schreibt der Airbnb-Anbieter in seinem Inserat. Buchbar sei der Tennisplatz im Loft Hotel in Murg.