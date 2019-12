Herumliegende Taschen in Einkaufsgeschäften waren das Hauptziel der Diebesbande. Ein 24-jähriger Drahtzieher, eine 29-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann aus Rumänien sollen insgesamt 19 Taschen- und Trickdiebstähle begangen haben.

In den Kantonen St.Gallen, Appenzell Ausserhoden, Thurgau, Zürich, Schwyz, Luzern, Aargau, Bern, Solothurn, Waadt und im Wallis war das Trio aus Rumänien unterwegs. Nachdem die Diebe eine Tasche oder ein Portemonnaie klauten, haben sie in 17 Fällen versucht, mit Kreditkarten Geld abzuheben und erbeuteten so insgesamt 14'000 Franken, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit.

Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte die Kantonspolizei St.Gallen das Trio verhaften. Der 24-Jährige und die 29-Jährige befanden sich in Untersuchungshaft, bevor sie ausgeschafft wurden. Wegen Mangel an Beweisen wurde der 28-jährige Mann freigelassen. Gegen das gesamte Trio werden durch die Staatsanwaltschaft straf- und äusländerrechtliche Massnahmen geprüft.

(enf)