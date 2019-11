Die Farben sind in warmen Braun- und Goldtönen gehalten, überall liegen Schöggeli und die Möbel erinnern an die süsse Versuchung: Viele kleine Hinweise deuten daraufhin, dass es in den beiden Zimmern des Hotels Säntispark um Schokolade geht.

Das eine Zimmer ist für Kinder, das andere für Eltern gedacht – mit einer Türe sind sie verbunden. Die Themenzimmer sind in Zusammenarbeit mit Maestranis Chocolarium entstanden. Gestaltet und umgesetzt wurden sie von zwei Lernenden der Migros.

«Praktisch jeder hat gerne Schoggi»

«Wir haben uns gefragt, wie wir mehr Familien in die Ostschweiz holen und glücklich machen können. Und Schoggi ist ein Thema, das Familien anspricht – praktisch jeder mag sie», sagt Roland Rhyner, Direktor des Hotels Säntispark, gegenüber FM1Today. Die Zusammenarbeit mit Maestrani, einem Unternehmen aus der Region, rundete das Projekt ab. «Es ist etwas von hier, es ist gut und es passt zu uns.»

Zwei Lernende gestalten Hotelzimmer

Geplant wurden die beiden Schoggi-Zimmer von zwei angehenden Polydesignerinnen 3D der Migros. «Wir hatten einen kleinen Wettbewerb zwischen den Lernenden. Luana und ich konnten mit unserem Vorschlag punkten und das Projekt umsetzen», sagt Carmen Fust. Sie hat das Elternzimmer gestaltet, ihre Mitstiftin Luana Baumgartner durfte das Kinderzimmer umsetzen.