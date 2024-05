Salomé Kora schafft EM-Limite

Kora gewann am Heim-Meeting das Duell mit Hallenmeisterin Géraldine Frey (11,31 Sekunden). Kora und Frey unterstrichen mit den Plätzen 1 und 2 ihre Ambitionen auf einen Startplatz an den EM in Rom vom 7. bis 12. Juni. Über 100 m gesetzt ist Mujinga Kambundji (STB), die neben der EM-Limite als bisher einzige Schweizer Sprinterin auch die Pariser Olympia-Limite (11,07) unterboten hat und mit Medaillen-Potenzial an die Kontinental-Titelkämpfe reist.

Die Selektionskommission von Swiss Athletics entscheidet nächste Woche, welche Athletinnen und Athleten die Schweiz in Rom vertreten werden.