Eine Passantin meldete der Polizei am Samstagvormittag, dass ein Hund – gemäss Beobachtungen ein Schäferhund – am Auweg in Wattwil im Beisein seines Halters ein Reh gejagt habe und dieses nun verletzt unter der Brücke an der Waisenhausstrasse liege.

Die St.Galler Kantonspolizei bot daraufhin einen Jäger auf. Dieser musste das schwerverletzte Reh von seinen Qualen erlösen.

Nun sucht die Polizei den unbekannten Hundehalter. Wer den Vorfall, der sich kurz vor 10 Uhr abgespielt hat, beobachtet hat, soll sich bei der Polizeistation Uznach melden.

«Im Raum stehen die Straftatbestände der Widerhandlung gegen das Jagdgesetz und der Tierquälerei, weil ein schwerverletztes Tier liegengelassen wurde», sagt Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage von FM1Today.

Der Hundehalter hätte laut Häderli sofort die Polizei rufen sollen. «Und er hätte seinen Hund davon abhalten sollen, das Reh überhaupt erst zu jagen. Das ist verboten.»

