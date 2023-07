Scheune brennt ab – mehrere 100'000 Franken Schaden

Kurz nach 2 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass eine freistehenden Scheune am Linkolnsberg in Rorschacherberg brenne. Die rund 50 Angehörigen der Feuerwehren von Rorschach und Rorschacherberg trafen die Scheune in Vollbrand an. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, befanden sich keine Tiere im Gebäude. Verschiedenste Maschinen und Futtervorräte wurden in den Flammen zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 100‘000 Franken.

Das in der Scheune gelagerte Heu musste durch die Feuerwehr abgetragen werden. «Darin haben sich noch Glutnester befunden und es hat immer wieder Feuer gefangen. Dies machte die Löscharbeiten nicht ganz einfach und führte zu einer grossen Rauchentwicklung, die weitherum zu sehen war», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird nun ermittelt.