Schweizerfahne soll auch an diesem 1. August den Säntis schmücken

Der Anblick gehört mittlerweile zum Nationalfeiertag: Seit 2015 wird der Nordhang des Säntis pünktlich zur Bundesfeier rot-weiss gekleidet. Dass die grösste Schweizer Fahne der Welt dabei selten unversehrt bleibt, ist inzwischen ebenso Tradition. Gerade Unwetter sorgten in Vorjahren für Schäden – ein Problem, welches in den vergangenen Wochen die gesamte Schweiz betraf. Doch auch 2021 soll die Nationalflagge gehisst werden, bestätigt Bruno Vattioni, Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn AG, gegenüber dem «St.Galler Tagblatt».

Wie auch in den Jahren zuvor, wird die Flagge am 31. Juli anlässlich des Jubiläums der Säntis-Schwebebahn an der Flanke des Hausbergs entrollt. Am 1. August kann die Schweizer Fahne schliesslich in voller Grösse bewundert werden, ehe sie in den darauffolgenden Tagen abmontiert wird.

Die Vorbereitungen laufen gemäss Vattioni bereits auf Hochtouren. Am Mittwochabend wurden die ersten Materialien, welche die Höhenarbeiter zum Erklimmen der Felswand und Entrollen der Fahne benötigen, geliefert. Anfang nächster Woche erfolgt der Transport sowie die Befestigung der zu einer langen Wurst komprimierten Flagge.

So sah es aus, als die Fahne 2020 ausgerollt wurde: