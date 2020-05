Schwerer Verkehrsunfall: Auto prallt frontal in Lastwagen

Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Donnerstagmorgen in St.Gallen zwei Verletzte. Ein Autofahrer war kurz vor sechs Uhr auf der Zürcherstrasse stadtauswärts unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen prallte er frontal mit einem Lastwagen zusammen. Beide Fahrzeuglenker wurden verletzt, wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilt. Der Autofahrer so schwer, dass er mit der Rettung ins Spital gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Stadtpolizei ist zurzeit an der Unfallaufnahme. Der Morgenverkehr wird über die alte Zürcherstrasse umgeleitet.

(red.)