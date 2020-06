FHS St.Gallen distanziert sich von den Aussagen

Hansruedi Tremp hat einen Master in Theologie abgeschlossen und ist im Kontext der christlichen Freikirchen ehrenamtlich tätig. An der Fachhochschule St.Gallen ist er Dozent für Wirtschaftsinformatik. «Meine privaten Äusserungen haben mit meiner Stelle an der Fachhochschule nichts zu tun», betont er.

Auf Anfrage sagt die St.Galler Fachhochschule, man sei mit dem Dozenten im Gespräch. Weil der Post im privaten Umfeld gepostet wurde, verstösst er grundsätzlich nicht gegen die Richtlinien der FHSG. «Inhaltlich wenden wir uns aber gegen Verlautbarungen mit einseitigen oder tendenziösen Positionsbezügen. Die FHS distanziert sich vor dem Hintergrund ihrer eigenen Diversitätsansprüche von diesem Kommentar und der darin zum Ausdruck gebrachten Position», sagt Sebastian Wörwag, Rektor der FHS St.Gallen.