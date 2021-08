Ein Lastwagen hat in der Nacht auf Sonntag ein Signal auf der Stadtautobahn beschädigt, weswegen diese für mehrere Stunden in beide Richtungen von der Kantonspolizei gesperrt wurde. Die Sperrung dauerte bis neun Uhr an, mittlerweile ist die Autobahn wieder befahrbar.

Die St.Galler Stadtautobahn musste in der Nacht auf Sonntag gesperrt werden. © Tagblatt/Michel Canonica