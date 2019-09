Wie es zum Brand kommen konnte ist noch unklar, teilt die Kantonspolizei St.Galle auf Anfrage mit. Die Einsatzkräfte seien vor Ort. Weitere Angaben seien zur Zeit nicht möglich.

Da Auto hatte am Freitagabend am Bürenstich in Fahrtrichtung Gossau feuer gefangen. Der Verkehr staut sich von Wil in Richtung Gossau bis zu einer halben Stunde.

(red.)