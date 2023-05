«So gut, dass ich nächstes Jahr wieder Ferien nehme» – so war der zweite Rhema-Freitag

Am Freitagabend haben wieder unzählige Feierwütige dem Regenwetter getrotzt und die Partyzelte der Rhema gestürmt. Bei ausgelassener Stimmung und bester Musik wurde in der Swizly Cider Halle, dem Trojka energy Dome und dem Underground bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Die Rhema-Gänger und -Gängerinnen haben dabei ihre klaren Favoriten, wie sie vor Ort sagen: «Der Partydome! Laila!», «Schön entspannt im Underground, da sind die echten Partygänger» und jemand findet: «Wir sind nur wegen der Musik in der Swizly Cider Halle da, da hats coole Acts!»