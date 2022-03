So sieht es im Appenzellerhaus von FM1-Moderator Joe Keller aus

Heimelig, urchig und niedrig. Das Appenzellerhaus von FM1-Radiomoderator Joe Keller alias «Morgen-Joe» lässt sich sehen. Für die Kochsendung «SwissDinner» öffnet er die Türe und ermöglicht einen Einblick in sein Privatleben.

Stolz auf das Appenzellerhaus

Sechs Personen stehen in der Küche von Joe Keller. Die Anwesenden drücken sich eng und gebückt in die Ecken. «Zum Glück bin ich eher klein gewachsen, sonst könnte ich in diesem niedrigen Raum gar nicht stehen», sagt der Radiomoderator. «Aber das gehört zum Charme des Hauses.»

Joe Keller und seine Freundin sind erst vor kurzem in das Appenzellerhaus gezogen. «Es ist das erste Mal, dass ich mit einer Freundin zusammenziehe und in einem Haus wohne», so der 40-Jährige. Um so stolzer sei er nun auf sein Haus in Speicher.