Bio, soweit das Auge reicht: Die Alnatura-Filiale in St.Gallen verkauft sowohl Convenience-Food wie Salate, Bowls und Sandwiches, als auch weitere Bio-Produkte wie Gemüse, Früchte, Brot, Fleisch und Milchprodukte. Auch Bio-Weine und Naturkosmetik gibt es im Geschäft an der St.Leonhard-Strasse. «Wir haben viele Fleischersatzprodukte, diese sind bei unseren Kundinnen und Kunden beliebt», sagt Eli Rutz, Leiterin der Verkaufssparte Alnatura. Sie eröffnete bereits 17 Alnatura-Filialen in der Schweiz. Die St.Galler Filiale ist die erste im FM1-Land.