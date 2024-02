So viele Rattenmeldungen wie noch nie: Hat St.Gallen ein Problem?

Tummeln dürfte aber das falsche Wort sein. So zeigt eine Strassenumfrage von FM1Today, dass zwar einige St.Gallerinnen und St.Galler den Tieren schon über den Weg gelaufen sind. So sagen zwei junge Männer, dass sie den Nagern regelmässig am Morgen und am Abend begegnen. Von einer Plage oder einem Problem spricht allerdings niemand. Auch stören sich die wenigsten daran. So weist eine Befragte auf hygienische Bedenken hin, aber Angst oder Panik vor den Ratten hätte sie nicht.

Stadt entwarnt

Also alles halb so schlimm? «Ja», sagt Peter Baumann, Leiter Öffentlicher Raum und Tierschutz bei der Stadtpolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. Es sei richtig, dass die Tiere zu Gegend seien, vor allem um den Kornhausplatz. Dass Ratten sich in der Stadt heimisch fühlen, sei laut Baumann nicht aussergewöhnlich, aber: «Aussergewöhnlich ist, dass man sie manchmal auch am Tag sehen kann.»