«Sofortiger Abbau unumgänglich» – Flawa streicht 49 von 67 Stellen

«Eine sorgfältige Prüfung der aktuellen Situation hat ergeben, dass aufgrund des Wegfalls des Wattegeschäfts eine Neuausrichtung notwendig ist, um die Flawa Consumer GmbH auch in Zukunft wirtschaftlich sinnvoll zu betreiben. Dies hat einen Abbau von 49 von 67 Stellen zur Folge», heisst es in der Medienmitteilung vom Donnerstag.

Massenentlassung als einziger Ausweg

Der Stellenabbau kommt nicht überraschend: Ende Juni war bekannt geworden, dass die Gesellschaft in grossen Schwierigkeiten steckt und über einen Stellenabbau nachdenkt. Auslöser war, dass die ehemalige Muttergesellschaft US Cotton keine Watteprodukte bei Flawa mehr bestellen und das Geschäft in die USA verlagern will.

Der Wegfall dieser Aufträge könne in naher Zukunft aber nicht durch neue Drittaufträge ersetzt werden. Als Folge davon werde über die Hälfte des Umsatzes wegfallen. Während eines Konsultationsverfahrens habe sich an dieser Einschätzung nun nichts Grundlegendes geändert, «ein sofortiger Stellenabbau ist unumgänglich».

Mitglieder der Geschäftsleitung springen in die Bresche

Um eine komplette Schliessung des Unternehmens in Flawil zu vermeiden, haben Mitglieder der Geschäftsleitung Ende Juni über eine Holdinggesellschaft die Flawa Consumer GmbH aufgekauft. Diese ist neue Besitzerin der Flawa Consumer GmbH. Das verbleibende Geschäft in den Bereichen Einlegesohlen und nachhaltige Schuhkomponenten wird weitergeführt. Sitz und Produktionsstätte bleiben in Flawil.

Die Flawa Consumer GmbH war bislang auf die Produktion und Distribution von Private-Label-Hygieneprodukten spezialisiert. Sie steht laut Mitteilung in keiner Beziehung zur Flawa AG, die ihren Sitz auch in Flawil hat.