Ein 63-jähriger Mann hat sich am Montagmittag in einer Spenglerei in Rapperswil-Jona an den Händen verletzt. Er musste ins Spital geflogen werden.

Der Spengler habe bei der Arbeit eine Abkantmaschine bedient, teilte die St. Galler Polizei am Dienstag mit. Aus noch unbekannten Gründen seien seine Hände in die Maschine geraten.