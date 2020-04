«Wir wurden informiert, dass Bewohner ein seltsames Geräusch im Tobel gehört hätten», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. Vor Ort in Rorschacherberg fanden St.Galler Kantonspolizisten den Hund. «Er war gechipt und so konnten wir ihn nach Hause bringen.»

Die Hundebesitzerin hatte sich grosse Sorgen gemacht, denn ihr 13-jähriger Hund ist altersschwach. Drei Tage lang wurde ihr Haustier in Rorschacherberg vermisst. «Der Hund war etwas geschwächt, als wir in gefunden haben, aber sonst gesund», so Schneider. Glücklicherweise wurden Anwohner auf das Tier aufmerksam. Der Hund sass im Tobel fest, weil er alleine keinen Ausweg fand.

(sk)