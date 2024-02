St.Galler Kantonsrat erhöht den Abzug für Autopendler um knapp das Doppelte

Im Kanton St.Gallen sollen Autopendler in der Steuererklärung künftig bis zu 8000 Franken abziehen können. Dies setzten die Fraktionen von FDP, Mitte-EVP und SVP am Mittwochvormittag in der Februarsession in einer Reihe von Abstimmungen durch. Damit wurde ein Abstimmungsentscheid von 2015 umgestossen.