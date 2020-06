St.Galler Lehrerschaft ist unzufrieden mit Schuldirektion

Immer mehr Beschwerden sind in den letzten Jahren von der Lehrerschaft der Stadt St.Gallen beim Kantonalen Lehrerverband (KLV) eingegangen. Deshalb hat dieser bereits im Herbst 2019 beschlossen, eine Umfrage bei den städtischen Mitgliedern durchzuführen. Am Donnerstag hat der Verband die Ergebnisse präsentiert. Sie sind «alamierend».

Lehrer fühlen sich unzureichend bis gar nicht unterstützt

277 der 580 Verbandsmitglieder haben an der Umfrage teilgenommen. Dabei gaben nur 45 Prozent der Befragten an, «gerne» oder «sehr gerne» an einer städtischen Schule zu arbeiten. Etwa die Hälfte würde den Arbeitgeber weiterempfehlen, ist einer Mitteilung zu entnehmen. Auch das Ergebnis hinsichtlich der Unterstützung bei Konflikten mit der Schulleitung fällt schlecht aus. 55 Prozent der Lehrer fühlen sich nur unzureichend oder gar nicht unterstützt.