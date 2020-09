St.Gallerin in Minsk festgenommen

Eine St.Gallerin wurde in Minsk an der Frauendemonstration vergangenen Samstag verhaftet. In einem Video ist Geschrei zu hören – seither fehlt jeder direkte Kontakt.

Mehr als 360 Festnahmen bei Belarus-Protest gegen Lukaschenko «Ich bin verhaftet» – das waren die letzten Worte von Natalie Herrsche. Eine gebürtige Weissrussin, die in St.Gallen wohnt und im Rheintal arbeitet. Sie war vergangenes Wochenend in Minsk an einer Frauendemonstration gegen Präsident Lukaschenko. Dabei wurde sie gemäss eigenen Aussagen verhaftet, schreibt das St.Galler Tagblatt. Auf einem Video, das ihr Freund ein St.Galler Unternehmer aus dem Gefangenenbus erhalten hat, ist Geschrei zu hören. Seither hat der Unternehmer nichts mehr von seiner Freundin gehört. Ihr Name erscheint auf einer Liste einer Menschenrechtsorganisation, die verhaftete Frauen im Internet publiziert. Der Bruder der Verhafteten weiss, wo die St.Gallerin festgehalten wird. Sie sei wegen Widerstands gegen die Polizei für schuldig befunden worde und müsse 15 Tage im Gefängnis bleiben. Das Eidgenössische Departement für auwärtige Angelegenheiten EDA bestätigt die Verhaftun. Die Schweizer Botschaft stehe in Kontakt mit den lokalen Behörden und der Familie. Welchen Bedingungen die St.Gallerin ausgesetzt ist, weiss niemand. Der direkte Kontakt mit der Verhafteten fehlte bisher. (red.)