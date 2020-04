Die St.Galler Regierung plant, den Steinbruch Campiun in Sevelen wieder in Betrieb zu nehmen. In Campiun soll Hartgestein abgebaut werden. Ganz zum Ärger des Buchser Stadtrats: Er ist dagegen, denn der Steinbruch grenzt unmittelbar an ihre Ortsgrenze.

Die St.Galler Regierung plant im Rahmen der Richtplananpassung 2020 den Steinbruch Campiun zu reaktivieren und ihn gleichzeitig als Deponistandort zu nutzen. Die Firma Holcim hat dazu ein Gesuch zur Nutzung des Steinbruchs eingereicht. Für den Stadtrat Buchs ist das nicht nachvollziehbar: «Der Stadtrat Buchs ist enttäuscht über die Haltung der St.Gallischen Regierung, die Nutzung des Steinbruchs höher zu gewichten, als die Anliegen der Anwohner und Umwelt», schreibt er. Gemeinsam mit der Ortsgemeinde Buchs und der politischen Gemeinde Sevelen fordert die Stadt Buchs weiter, dass Campiun im Richtplan endgültig gestrichen werden soll. Der Steinbruch sei in unmittelbarer Nähe von Wohnquartieren. Der Abbau mit Sprengungen sei für alle Bewohner in Räfis und Burgerau extrem störend, schreibt die Stadt. Der Transport und die Verarbeitung des Gesteins sei mit einer massiven Staub- und Lärmentwicklung verbunden, auch in Buchs.