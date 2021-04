Steinacher will Atlantik mit selbstgebautem Boot überqueren

Der Startpunkt ist die portugiesische Insel Madeira, am 31. Oktober soll es losgehen. Die Veranstalter rechnen mit fünf bis sechs Wochen, bis das erste Boot – und damit auch der Sieger oder die Siegerin – in der Karibik ankommt.

Mit der Regatta und dem selbstgebauten Boot erfüllt sich Hummer einen Traum. In diesen steckt er nicht nur ungeheuer viel Zeit – sondern auch Geld. Dennoch ist er auf Sponsoren angewiesen. Für die transatlantische Regatta sammelt er 15'000 Franken.

Beim Bau wurde Severin Hummer bislang von einem ehemaligen Mitstift unterstützt: «Er hat mich an den Wochenenden immer beim Bau unterstützt. So sind wir sehr schnell vorangekommen. Leider ist er seit Januar im Militär.»

Die Teilnehmenden müssen über den Bau ihres Boots einen Blog führen. So kann die Klassenvereinigung – die Veranstalterin – überprüfen, ob alle Vorgaben eingehalten werden und die Sicherheit gewährleistet ist.

Kein Wunder, hat er doch schon hunderte Stunden in den Bau des Segelschiffs gesteckt. Bei der Hochsee-Regatta müssen alle Teilnehmenden mit dem gleichen selbstgebauten Boot antreten – die Baupläne gibt die Klassenvereinigung (Class Globe 5.80) vor.

Danach erstmal Ferien

Auf hoher See wird der Segler von Trockennahrung leben. Diese wird mit kochendem Wasser zubereitet. «Was das Essen angeht, werde ich es am Ende wohl kaum erwarten können, in der Karibik von Bord zu gehen.»

Und dort will Hummer dann auch eine Weile bleiben. Seine Freundin Laura, nach der er sein Boot benannt hat, wird ihn dort treffen – dann sind erstmal gemeinsame Ferien angesagt.