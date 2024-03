«In einer Transformatorenstation im Quartier Riethüsli hat es am Dienstagmorgen einen Kurzschluss gegeben», bestätigt Florian Zürcher, Abteilungsleiter Betrieb, Netz, Elektrizität und Telecom bei den St.Galler Stadtwerken (SGSW), auf Anfrage. «Daraus resultierte ein Spannungseinbruch von fast 900 Millisekunden.»

Etwas gesehen? Melde dich via Whatsapp.

Genaue Anzahl Betroffene unklar

Zu einem eigentlichen Stromunterbruch sei es nicht gekommen. Trotzdem könne es sein, dass Geräte wie Computer oder Lüftungen wegen des Spannungseinbruchs einen Neustart machen mussten. «Das Netz, in welchem sich der Kurzschluss ereignete, versorgt rund einen Viertel der Stadt St.Gallen», sagt Zürcher. Einzelne Unternehmen, etwa aus der Industrie, hätten sich gemeldet. «Es ist unklar, wie viele Haushalte die Störung bemerkt haben.»

Zu solchen Störungen im Stromnetz kommt es auf St.Galler Stadtgebiet ein- bis zweimal pro Jahr. «Es gibt Kunden, welche solche Spannungseinbrüche mittels Batterieanlagen überbrücken», erklärt Zürcher.

«Es wurde dunkel»

Auch die Redaktion von FM1Today, Radio FM1 und TVO war am Dienstag kurzzeitig ohne Strom. Die Uhr der katholischen Kirche im Quartier Bruggen blieb um 8.30 Uhr stehen. Auf Nachfrage bei der Empa an der Lerchenfeldstrasse in St.Gallen heisst es: «Bei uns wurde es kurz dunkel, die Lüftungen blieben stehen und auch gewisse Prozesse bei den Laborgeräten wurden gestoppt.»

Die Haustechnik der Empa und die Forschenden hätten daraufhin alles kontrolliert. «Schäden sind uns derzeit keine bekannt.»