Was darf es denn sein? Tortelli tri colore mit Schinken-Sahnesauce, Rindfleischvogel mit Rotweinsauce oder ein vegetarisches Cornaturschnitzel mit Reis? Auf dem Menüplan des Restaurants der Uni St.Gallen ist für jeden etwas dabei, egal ob Fleischesser oder nicht. In Zukunft könnten die Vegetarier montags aber klar im Vorteil sein. Der Umwelt zuliebe wollen vier befreundete Studenten der HSG den «Meatless Monday», also einen fleischlosen Montag, ins Leben rufen.

Mehr als 500 Unterschriften

Die vier Initianten des Projekts, welche von zwei Professoren unterstützt werden, wollen mit dem «Meatless Monday» in erster Linie den CO2-Fussabdruck der Uni senken. Sie haben bereits über 500 Unterschriften von Studenten und HSG-Mitarbeitern gesammelt und die Initiative dem Studentenparlament vorgetragen. «Die Reaktionen auf das Projekt sind wirklich sehr erfreulich», sagt der 24-jährige Mitinitiant Luca Serratore aus Aarau. «Das Studentenparlament hat mit einer grossen Mehrheit dafür gestimmt und wir können jetzt die weiteren Schritte in die Wege leiten.»