Super Bowl Übertragung dank Freinacht

Der grösste Sportanlass der Welt steht kurz vor der Tür: In der Nacht von Sonntag auf Montag findet der Super Bowl in Miami statt. Der Grossanlass zieht weltweit jeweils Milliarden von Menschen vor die Fernseher oder in die Bars.

In St.Gallen kann das Spiel des 54. Super Bowls in fünf Bars live mitverfolgt werden – anders wie im letzten Jahr. Bars mussten in letzer Minute die Übertragung abblasen, so etwa das Restaurant «Stars and Stripes» und die Torpedo-Bar.

Pilotprojekt der Stadt

Dieses Jahr steht einer Live-Übertragung nichts mehr im Weg. Die Stadt St.Gallen lanciert ein Pilotprojekt, dass es den Bars ermöglicht, einmal im Jahr eine Freinacht durchzuführen. «Ich denke es ist wichtig für die Stadt St.Gallen, dass man in der heutigen Zeit etwas für die Gastronomie tut», sagt Manuel Bissegger, Regionalleiter der Dine & Drink Gruppe.

Vor Einführung dieser Freinacht konnten die Bars bloss eine Verlängerung der Öffnungszeiten beantragen. Je nach Dauer des Super Bowls reichte dies aber nicht. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei dann festgestellt, dass eine gesetzliche Grundlage für die Super-Bowl-Übertragung in voller Länge fehlte. Desshalb mussten die Bars im letzten Moment absagen.

Fünf Bewilligungen für den Super Bowl

Daraufhin hatte der Stadtrat reagiert: «Jetzt haben Gastrobetriebe die Möglichkeit eine Freinacht so zu wählen, wie sie das wollen», sagt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Seit Einführung des Projekts hätte die Polizei im 2019 zehn Bewilligungen erteilt. Für 2020 wurden an fünf Barbetrieben schon die Bewilligung für die Freinacht beim Super Bowl gegeben.

Ob das Projekt nach zwei Testjahren weitergeführt wird hängt von den Auswertungen ab. Ein wichtiger Punkt werden die Lärmklagen sein. Doch laut der Stadtpolilzei seien diese beim Super Bowl nie ein Problem.

