«Super DJs, super Stimmung, super Einhorn!»

Am Samstagabend wurde in der FM1 Radio City an der Olma so richtig gefeiert. Alle Bilder von der Party gibt es hier.

Die Schlange vor dem FM1-Radio-City-Zelt ist lang. Jeder will bei der beliebten After-Olma-Party dabei sein. Nicht einmal Sandro aus Wil SG, welcher an Krücken geht, wollte sich den Spass entgehen lassen: «Während der Olma muss man einfach hierhin kommen - auch so!» Ein Einhorn als Orientierungshilfe Im Zelt geht bereits die Post ab. Die Besucher feiern gründlich den ersten Olma-Samstag und tanzen zu den Beats von Tanja La Croix. Patrick aus Schwarzenbach kam vorbereitet: Unter seinem Arm klemmt ein Luftballon in Form eines Einhorns. «So finden mich meine Freunde einfacher wieder», sagt er und lässt den Ballon namens «Pedro» in die Höhe steigen. Kurz darauf erscheint sein Kollege Ramon und freut sich: «Die Radio City ist jedes Jahr wieder eine Attraktion. Super DJs, super Stimmung und natürlich ein super Einhorn!» Konfetti von Tanja Aber nicht nur die Besucher lassen es krachen, sondern auch DJane Tanja La Croix. Für sie ist der Auftritt in der FM1 Radio City ein Heimspiel und dafür zündete sie auch einige Konfettikanonen. Dominik aus Waldkirch freut's, und sagt schon bevor der Abend zu Ende ist: «Wir kommen nächstens Wochenende ganz bestimmt nochmal!» Tanja La Croix in der FM1 Radio City. © FM1Today