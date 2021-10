Die tiefste Temperatur, die in der Nacht auf Sonntag in Altenrhein gemessen wurde, war laut Meteonews 21,8 Grad, in Vaduz war es nicht kühler als 21,1 Grad. Und das im Oktober! Fällt die Temperatur zwischen 20 und 8 Uhr nicht unter 20 Grad, ist von einer Tropennacht die Rede.