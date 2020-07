Über 100'000 Franken Sachschaden nach Holzschopf-Brand

Der Anbau eines Sarganser Einfamilienhauses an der Proderstrasse ist am Sonntagabend in Brand geraten. Der Sachschaden wird auf über 100'000 Franken geschätzt.

Der angebaute Holzschopf brannte komplett nieder und das Feuer breitete sich auf die Fassade des Einfamilienhauses aus. Anwohner entdeckten das Feuer und alarmierten die Rettungskräfte. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Der Sachschaden wird auf über 100'000 Franken geschätzt. Die ausgerückte Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Brandursache wird nun durch die Spezialisten des Kometenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen untersucht. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten sich eine vorübergehende Unterkunft organisieren. © Kapo SG Im Einsatz standen die örtlichen Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen.