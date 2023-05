Väter hinter Gittern dürfen Familie und Kinder öfter sehen

Wenn das Gerichtsurteil steht und ein Mensch in eine Strafanstalt eingewiesen wird, wird es meistens ruhig. Doch was passiert danach, bis diese Person in die Gesellschaft zurückkehrt? Straffällig gewordene Menschen sollen besser auf die Zeit nach dem Vollzug vorbereitet und besser in die Gesellschaft reintegriert werden, findet das St.Galler Amt für Justizvollzug.

Um diese Ziele effizienter zu erreichen, stellte das Amt am Montag in Salez einige Neuerungen vor. Besonders das Angebot rund um die Familie wurde ausgebaut.