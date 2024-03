In Lüchingen wurde ein Veloladen komplett ausgeräumt: Einbrecher stahlen 46 Velos – darunter viele wertvolle E-Bikes. Der Wert der gestohlenen Velos übersteigt 300'000 Franken. Nebst dem Einbruch an sich, ist für die Betreiber auch der Zeitpunkt, so kurz vor dem wichtigen Frühlingsgeschäft, besonders bitter.