Verwirrter droht mit Sprengung – Sonderkommando nimmt ihn fest

Am Mittwochmorgen, kurz vor 6.45 Uhr, ging bei der Stadtpolizei St.Gallen die Meldung ein, dass ein Mann aus seiner Wohnung an der Fuchsenstrasse Gegenstände werfe. Zudem schreie er laut herum. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte eine Patrouille Kontakt mit dem Mann aufnehmen, er blieb aber weiterhin in seiner verschlossenen Wohnung. Im Gespräch machte er einen verwirrten Eindruck und sprach Drohungen aus, dass er alles in die Luft sprengen würde.