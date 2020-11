«Fasnacht kann man nicht verbieten»: Rheintaler arbeiten an Alternative

Liebe Fasnächtler, bleibt stark: Es wird nicht besser, vorerst zumindest. Mit dem 11. November wird eigentlich die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Dieses Jahr bleibt es still. «Der traditionelle Fasnachtsbeginn vor dem Waaghaus wird nicht stattfinden», heisst es beispielsweise von Seiten der St.Galler Fasnachtsgesellschaft.

Kein Föbü-Verschuss, kein Umzug

In St.Gallen gibt es eine Lightversion der Fasnachtssaison 2020/2021. Nebst dem Fasnachtsbeginn vor dem Waaghaus werden auch Anlässe wie die Aaguggete, die Waaghausbeiz, die Kinder- und Strassenfasnacht, der Ehrenfödlebürger-Abend sowie Föbu-Verschuss und der Fasnachtsumzug nicht stattfinden. Fasnachtsbeizen und Schnitzelbanken sind das einzige, was den Narrinnen und Narren noch bleibt. Auch die Kellerbühne St.Gallen zeigt an drei Abenden fasnächtliche Darbietungen.