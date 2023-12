Das Fass zum Überlaufen gebracht hat nun aber genau ein Streit um Letzteres. Konkret geht es um die Schiessanlage in Steinach. Das Schützenhaus gehört der Gemeinde. Das Land, auf dem sich der Scheibenstock, also die Zielscheiben, befindet, gehört einem Anwohner. Dieser stellt das Land gegen eine Entlöhnung der Gemeinde zur Verfügung.

Einen Lichtblick gibt es aber für den Verein. Die Mitglieder werden in den Schützenverein Goldach integriert und können künftig die dortige Schiessanlage nutzen. Der Verein konnte in der nahe gelegenen Gemeinde bereits erste Trainings durchführen. «Für unsere Mitglieder ist das eine gute Lösung», so Stucki. «Die Anlage ist sehr gut und es macht für uns vieles einfacher. Wir sind sehr dankbar, dass wir in Goldach schiessen können.» Trotzdem: Dass es überhaupt soweit kommen musste, sei bedauerlich. «Das Schützenhaus in Steinach war ein schöner Ort. Und wir hatten nicht den Eindruck, dass wir jemanden dort stören.»