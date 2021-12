Wegen Schnee, Sommerpneus und Fahrweise: 20 Unfälle seit Mittwochmittag

Ursache für die Verkehrsunfälle war meist das nichtangepasste Fahrverhalten an die winterlichen Strassenverhältnisse, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.

Bei den zahlreichen Kollisionen wurden zwei Personen leicht verletzt. Über die Hälfte der Vorfälle waren Selbstunfälle von Autos. Sie gerieten vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit bei den winterlichen Strassenverhältnissen ins Rutschen und prallten unter anderem in Leitplanken, Verkehrsschilder oder Bauabschrankungen, wie Kantonspolizei weiter mitteilt. Kurios: In drei Fällen kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Schneepflug.

Von Gähwil über Goldach bis Rebstein

Die Unfälle geschahen praktisch über den ganzen Kanton verteilt. In Gähwil geriet am Mittwochabend ein Auto beim Gnadenwis ins Rutschen und stürzte in einen Bach. Der 42-jährige Lenker blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

In Rebstein verlor ein 32-jähriger Mann am Mittwochnachmittag auf der Rietstrasse die Kontrolle über sein Auto. Es prallte neben der Strasse in einen Baum. Der Mann wurde leicht verletzt und suchte selbstständig einen Arzt auf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10'000 Franken geschätzt.

In Goldach im Schuppis brach in einer Kurve das Heck des Autos eines 23-jährigen aus und prallte in eine Betonmauer. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Am Auto entstand Totalschaden.

Mit Sommerreifen unterwegs – mehrere zehntausend Franken Sachschaden

In Kirchberg, kurz nach halb neun Uhr abends, geriet ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem Auto ebenfalls ins Rutschen. In einer Kurve schlitterte er quer über die Fahrbahn und prallte in ein Buswartehäuschen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto und am Buswartehäuschen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Das Auto war mit Sommerpneus bereift.

