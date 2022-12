Krummenau

Am Samstagabend findet im Kraftwerk Club in Krummenau die jährliche «XMAS-Party» statt. Wenn die Bäuche vollgestopft und die letzte Champagnerflasche leer ist, geht's um 22 Uhr in der Partykirche los. Dabei sind in diesem Jahr der Berliner DJ Spanks, DJ MEAN2k, DJ Deepmind und DJ Jak. Zutritt gibt es ab 18 Jahren für zehn Franken.

Frauenfeld

Im Schlosskeller in Frauenfeld findet am Samstagabend das «X-Mas Rush Finale» statt. Ab 22 Uhr kannst du für zehn Franken zu DJ Marc Ones Musik tanzen. Zutritt gibt es ab 18 Jahren. Gäste, die im Winterzimmer oder US-Mex-Restaurant essen, erhalten gratis Eintritt.

Wil

Für 15 Franken Eintritt kannst du an Heiligabend im Gare de Lion in Wil das Weihnachtsessen zu Musik von den DJs Max Power, Lars Krismes oder J-Starr verdauen. Ab 22 Uhr verwandeln sie den Gare de Lion in eine Partykrippe. Zutritt gibt es ab 18 Jahren.

Dornbirn

Ab 23 Uhr findet am Samstagabend im Conrad Sohm in Dornbirn die Heilige Nacht statt. Zum freien Eintritt kann dort zu Texho, Datjay oder Retro Brunch getanzt werden. Zutritt gibt es ab 18 Jahren.

St.Gallen

Die nächste Ausrede, um vom Weihnachtsessen zu verduften, befindet sich in der St.Galler Grabenhalle. Ab 21.30 Uhr und zum freien Eintritt geht es dort los mit dem «Roten Tannenbaumfest». Eine «handverlesene Auswahl köstlicher Grabe-DJs» sorgt für Musik.

Rorschach

Nach dem Auspacken der Geschenke geht es am Samstagabend im Treppenhaus in Rorschach los mit dem Weihnachtstrunk. Türöffnung ist ab 22 Uhr – im Aussenbereich gibt es Heissgetränke und Heiztische. Der Eintritt ist frei.

Gossau

Der erste Teil der Christmas Party im Gossauer BBC findet an Heiligabend ab 21 Uhr statt. Auf dem Mainfloor sorgt DJ Five für gute Stimmung, der DJ Arbaro auf dem Galaxy Floor.

Am Sonntagabend ab 19 Uhr öffnet das BBC seine Tore für den zweiten Teil der Christmas Party. Auf dem Mainfloor wird zu Musik von Costa getanzt, auf dem Galaxy Floor zu Inamar. Der Eintritt ist an beiden Abenden frei.

St.Gallen

Am Samstagabend ab 21 Uhr sorgen Van Dan und Aver in der Kult Bar in St.Gallen für gute Klänge. Es wird glitzerig mit Disco, Funk und Glitterbox. Getanzt wird zu House-Musik bis um 3 Uhr morgens.