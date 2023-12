Für viele ist das Weihnachtsfest nicht komplett, wenn draussen keine dicke Schneedecke liegt. Dabei hat es seit 2001 nur selten weisse Weihnachten gegeben, wie die Statistik des Wetterdienstes Meteonews zeigt. St.Gallen durfte sich immerhin zwölf Mal über die weisse Pracht über die Weihnachtstage freuen. In Chur gab es sieben Mal weisse Weihnachten, in Bern und Zürich jeweils sechs Mal, in Aarau drei Mal und in Luzern lediglich zwei Mal. «Die grösste Schneemenge konnte am 26. Dezember 2001 mit 32 Zentimetern in St.Gallen sowie am 24. Dezember 2011 mit 30 Zentimetern in Chur verzeichnet werden», schreibt Meteonews.