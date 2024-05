Wildvogelstation St.Gallen päppelt Waldohreule wieder auf

Vor rund zwei Wochen wurde ein besonderer Vogel in der Wildvogelpflegestation St.Gallen,, welche durch den Walter Zoo betrieben wird, abgegeben: Eine Waldohreule. Das Tier wurde in der Region Appenzell verletzt vorgefunden und wurde von den Findern in die Wildvogelpflegestation St.Gallen gebracht, erzählt Thomas Harder, Leiter Marketing beim Walter Zoo.