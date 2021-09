«Das ist ein Wildwuchs, der da entstanden ist», sagt die St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp gegenüber FM1Today. Seit der Erweiterung der Zertifikatspflicht eröffneten im Kanton St.Gallen diverse Corona-Testcenter, betrieben von Privatpersonen. «Wir hätten uns nicht träumen lassen, was da alles gebastelt wurde», so Zemp. Sie spricht die vielen Corona-Testcenter an, die vor Discos, Clubs, Bars und Cafés stehen und Zertifikate ausstellen. «Das geht gar nicht, dass zwischen Stühlen und Bänken Coronatests durchgeführt werden», sagt Zemp. Jetzt muss der Kanton eine Schraube anziehen: Seit dieser Woche gilt für Corona-Testcenter eine Meldepflicht und ein Inspektor kontrolliert die Angebote.